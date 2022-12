Winterdienst in Weißenfels eingeschränkt

Personalausfälle sind das Problem in Weißenfels. Wie es in anderen Orten im Burgenlandkreis aussieht.

Weissenfels/MZ/kem - Für diesen Sonntag sind in Weißenfels und Umgebung Minusgrade und Schneefälle angesagt. Autofahrer müssen sich im Weißenfelser Stadtgebiet dann möglicherweise auf noch glatte Straßen einstellen. Denn die Stadtwirtschaft der Saalestadt kämpft derzeit mit einem sehr hohen Krankenstand. „Der Winterdienst kann aufgrund des Personalmangels nicht in vollem Umfang durchgeführt werden. Schwerpunkt werden Verbindungsstraßen und das Streckennetz des Busverkehrs sein“, kündigt Stadtsprecherin Katharina Vokoun vor dem Wochenende an und bittet um Verständnis. Generell könne der Winterdienst aber gewährleistet werden. „Alle zur Verfügung stehenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in Rufbereitschaft“, so die Stadtsprecherin weiter.