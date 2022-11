Winnetou aus Hohenmölsen: Warum ein Theaterstück aus dem Jahr 1946 für Aufsehen sorgt

Die Karl-May-Spiele in Bad Segeberg sind seit Jahrzehnten Kult. Hier ist eine Szene aus diesem Jahr mit dem Schauspieler Sascha Hödl (r.) als Winnetou aus dem Stück „Der Ölprinz“ zu sehen. Die Theaterfestspiele dort gibt es seit den 1950er Jahren. Bislang unbekannt war, dass bereits davor, im Jahr 1946, in Hohenmölsen eine Theaterinszenierung von Winnetou stattfinden sollte, die jedoch allen Anschein nach nie umgesetzt wurde.

Hohenmölsen/MZ - Die Karl-May-Festspiele in Bad Segeberg oder Elspe sind deutschlandweit bekannt und haben seit den 1950er Jahren Millionen Besucher angelockt. Schauspielgrößen wie Pierre Brice, Alexander Klaws, Gojko Mitić oder Wayne Carpendale sind im Laufe der Jahre in die Rolle des Indianerhäuptlings Winnetou geschlüpft – der wohl bekanntesten Romanfigur von Karl May. Was bis jetzt wohl kaum jemand wusste: Auch in Hohenmölsen sollte es einst eine Winnetou-Aufführung geben, und zwar noch bevor die großen Festspiele begannen. 1946 soll die Schauspielerin und Theatergruppenleiterin Leonore Weber in der Stadt versucht haben, ein solches Bühnenstück zu inszenieren.