Windräder auch im Burgenlandkreis im Fokus von Kriminellen

Diebe nehmen die Windkraftanlagen auf der Suche nach wertvollem Kupfer immer häufiger in den Blick - auch im Burgenlandkreis. Welche Fälle es 2022 bisher gab.

Blick auf den Windpark Stößen-Teuchern: Hier haben Diebe im Februar 2022 in drei Fällen bei Windrädern Kupfer gestohlen.

Weissenfels/MZ - Sie sind groß, werden immer mehr und sollen die Energiewende voranbringen. Doch Windräder werden auch immer häufiger zu einem lukrativen Geschäft für Kriminelle. Viel Geld bringt hier vor allem eins: Kupfer. Etwa 25 bis 30 Tonnen des Edelmetalls sind in einem einzigen Windrad verbaut, unter anderem in Kabeln. Die Einbrüche und Diebstähle haben 2022 wieder zugenommen: Sieben Strafanzeigen im Zusammenhang mit Windkraftanlagen gingen in diesem Jahr bisher bei der Polizei im Burgenlandkreis ein.