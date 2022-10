Windrad selbst gebaut: So wollen Jugendliche aus Lützen eigenen Strom produzieren

Lützen/MZ - Beim Verein Jugend und Technik in Lützen wird derzeit an neuen Wegen gebastelt, Strom aus der Steckdose überflüssig zu machen – zumindest im Kleinen. So sollen die Schaukästen auf dem Vereinsgelände künftig mit eigens erzeugtem Strom beleuchtet werden. Dafür bauen die Jugendlichen ein Windrad im Miniaturformat.