Wildschwein stirbt nach Unfall im Burgenlandkreis

Bei einem Wildunfall zwischen Uichteritz und Markröhlitz ist ein Wildschwein gestorben. Der Unfall ereignete sich am Donnerstagmorgen.

Uichteritz /MZ - Bei einem Wildunfall in Uichteritz ist ein Wildschwein gestorben. Der Unfall ist zwischen Uichteritz und Markröhlitz am Donnerstagmorgen passiert. Ein Autofahrer war auf der Strecke unterwegs, als plötzlich ein Wildschwein über die Straße wechselte und vom Auto erfasst wurde. Das Tier verendete noch der Unfallstelle, am Wagen entstand Sachschaden.