Die Stadt Weißenfels verkauft Brennholz. Woher das Material stammt und wie man an das Holz nun herankommt.

Wie andere Kommunen auch muss die Stadt Weißenfels ab und an kranke oder umsturzgefährdete Bäume fällen. Dabei fällt Holz an, dass die Stadt nun als Brennholz verkauft (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Die Stadt Weißenfels verkauft Brennholz: Wie die Stadtverwaltung mitteilt, stammt das Material von Bäumen, die in den vergangenen Wochen durch Mitarbeiter der Stadtwirtschaft gefällt werden mussten, weil von diesen eine Gefahr ausgegangen sei. Das anfallende Holz werde bei Eignung nun veräußert.

So kommen Interessenten in Weißenfels an Brennholz

Wie es heißt, können sich interessierte Bürgerinnen und Bürger bei der Stadt unter Telefon: 03443/370491 melden. Kontakt per E-Mail [email protected] sei ebenfalls möglich. Die verantwortlichen Mitarbeiter würden sich dann auf jeden Fall bei den Kaufinteressenten melden.

Stadt Weißenfels warnt: Unerlaubt Holz holen ist strafbar

Worauf das Rathaus noch hinweist: Brennholz ohne Absprache mit der Verwaltung von städtischen Wald- oder anderen Flächen zu holen, sei strafbar und werde angezeigt.