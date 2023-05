15-Jähriger lernte einst in der Freien Evangelischen Grundschule in Burgwerben. Warum ihm wichtig ist, zum 25-jährigen Jubiläum der Einrichtung zu kommen.

Aaron Riemer und seine Mutter Susanne Riemer-Ranscht an der Schütz-Novalis-Bank an der Weißenfelser St.-Marienkirche. Die Mutter ist froh über die Bildung und Betreuung, die Aaron an der Freien Evangelischen Grundschule in Burgwerben zuteil geworden ist.

Burgwerben/MZ - Aaron Riemer aus Pettstädt lernt in der Landesschule Pforta. Er wohnt dort auf dem altehrwürdigem Areal des Gymnasiums im Internat zur Förderung Begabter und fühlt sich gut aufgehoben. Der 15-Jährige ist sich sicher, dass bei ihm der Grundstein für diese erfolgreiche Lernlaufbahn in der Freien Evangelischen Grundschule Weißenfels in Burgwerben gelegt wurde. Daher wird der junge Mann am 9. Juni auch in die Einrichtung fahren. Die Schule feiert an diesem Tag ihr 25-jähriges Bestehen. Aaron Riemer hofft, auch auf seine ehemalige Klassenlehrerin zu treffen. „Ihr möchte ich gerne Danke sagten.“