Weißenfels - „Und du bist? Hilf mir mal!“, war mehr als einmal zu hören, als nach und nach die Ehemaligen des Abschlussjahrgangs 1974 eintrudelten. Am 3. Oktober trafen sie sich vor der Weißenfelser Neustadtschule, in der sie einst gemeinsam die Schulbank drückten. Nach 50 Jahren haben sich alle verändert, und so nahm keiner die Fragen krumm. Um die 67 sind sie jetzt alle, gerade „frisch“ Rentner geworden und damit in einen neuen Lebensabschnitt eingetreten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.