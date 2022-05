Wieder ohne Führerschein am Steuer - Warum Weißenfelser aber straffrei bleibt

Weissenfels/MZ - Der Angeklagte redet nicht lange um den heißen Brei herum: „Ich bin mit dem Fahrzeug gefahren“, nuschelt er von der Anklagebank aus in Richtung der Richterin. Wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis muss sich der 36-jährige Weißenfelser an diesem Tag in Saal 18 des Amtsgerichts in Weißenfels verantworten. Er wollte im April nach Langendorf, um dort einen Kollegen zu besuchen. In dem Ortsteil von Weißenfels wurde er von der Polizei erwischt.