Ein Verein betreibt in der Saalestadt die Touristinformation. Welche Pläne es in diesem Jahr gibt.

Weißenfels/MZ - Die Zahl der touristischen Übernachtungen in Weißenfels ist im jahr 2022 wieder annähernd auf das Vor-Corona-Niveau angestiegen. Das geht aus einer Statistik hervor, die auf der jüngsten Mitgliederversammlung der Weißenfelser Tourismusvereins vorgestellt wurde. Danach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 42.975 Übernachtungen in Hotels, Pensionen und bei privaten Zimmervermietern gezählt - was einer Auslastung von 36,5 Prozent entspricht. Im Vor-Corona-Jahr 2019 waren es 44.608 Übernachtungen. In den Pandemie-Jahren 2020 und 2021 lag diese Zahl bei 30.957 beziehungsweise 33.843. Der Zuwachs im vergangenen Jahr liegt also im Vergleich zum Jahr 2021 bei 27 Prozent.