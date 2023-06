Mehrere Bewohner des Blocks in Hohenmölsen mussten am Donnerstagvormittag ihre Wohnungen verlassen.

Wieder in der Otto-Schlag-Straße: Kiste in Kellergang brennt - Feuerwehr rückt aus

Feuerwehreinsatz in Hohenmölsen

Hohenmölsen/MZ/TOS - Wegen eines Kellerbrands in der Otto-Schlag-Straße in Hohenmölsen mussten am Donnerstagvormittag rund zehn Personen für kurze Zeit ihre

Wohnungen verlassen. Wie die Ortsfeuerwehr gegenüber der MZ mitteilte, war in einem Kellergang in einem Wohnblock eine Plastekiste in Brand geraten. Laut Polizei befanden sich darin Sitzkissen.