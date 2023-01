Wie Weißenfelser Seniorin besonderen Geburtstag gefeiert hat

Weißenfels - Die Lebenserwartung der Menschen in Deutschland ist in den vergangenen Jahrzehnten gestiegen. Doch dass jemand tatsächlich 101 Jahre alt wird, das bleibt weiterhin alles andere als selbstverständlich. In Weißenfels hat Erika Meißner am Sonnabend dieses stolze Alter erreicht. Schon am Vormittag zählt daher Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) zu den Gratulanten und liest der Seniorin einen persönlichen Gruß des Ministerpräsidenten Reiner Haseloff (CDU) vor. Neben den warmen Worten hat der Rathauschef aber vor allen Dingen Zeit mitgebracht, um selbst mehr aus dem langen Leben von Erika Meißner zu erfahren.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.