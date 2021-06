Wie Weißenfels auf Erweiterung des Airports Leipzig/Halle reagiert

Weissenfels - Die Diskussion um Fluglärm in der Weißenfelser Ortschaft Großkorbetha hat jetzt den Stadtrat erreicht. Auf der jüngsten Sitzung bekräftigte Ortsbürgermeister Bernd Ostermann (SPD) die Forderung des Ortschaftsrates nach einer Klage der Kommune, weil die Stadt Weißenfels nicht in das Planänderungsverfahren zur Erweiterung des Flughafens Leipzig/Halle einbezogen worden sei. „Beim Beteiligungsverfahren wurden grundlegende demokratische Rechte der Weißenfelser Bürger missachtet“, so Ostermann im Stadtrat. Deshalb müsse man nun politisch weiter Druck machen.

Der Flughafen plant bis 2032 eine Erhöhung der Flugbewegungen von etwa 68.000 auf gut 116.000 Flüge pro Jahr. Obwohl ein Teil der Flugstrecken über die Stadt Weißenfels führt, hatte die Landesdirektion Sachsen die Kommune nicht an dem Planänderungsverfahren beteiligt. Auf eine entsprechende Anfrage der Stadt hatte die sächsische Behörde mitgeteilt, dass der Dauerschallpegel in Weißenfels unter 45 Dezibel liege. Ein Wert, der „aufgrund von Überlagerungseffekten bei den Lärmimmissionen nicht abwägungsrelevant“ sei. Im Klartext: Aufgrund der Lage von Großkorbetha an Knotenpunkten von Bahn- und Straßenverkehr kommt es nach Ansicht der Behörde auf ein paar mehr Flugzeuge in der Zukunft nicht an.

„Wir reden hier über eine Belastung der Bürger für die nächsten Jahre“

Eine Antwort, mit der sich die Großkorbethaer jedoch nicht abfinden wollen. „Wir reden hier über eine Belastung der Bürger für die nächsten Jahre“, sagte Ostermann und drang darauf, mit einem Beschluss zur Klage ein schnelles und starkes Signal des Stadtrates zu senden. Oberbürgermeister Robby Risch (parteilos) schlug hingegen vor, zunächst ein unabhängiges Gutachten in Auftrag zu geben, das die jetzige Fluglärmbelastung ermittelt und prüft, ob diese tatsächlich unter 45 Dezibel liegt. Schließlich wurde der Antrag aus Großkorbetha zur weiteren Diskussion in den Ausschuss für Stadtentwicklung sowie den Hauptausschuss verwiesen.

Dort soll dann auch ein ergänzender Antrag des fraktionslosen Stadtrates Gunter Walther (Bündnis 90/Die Grünen) behandelt werden. Walther fordert ebenfalls eine Klage gegen das Planänderungsverfahren des Flughafens Halle/Leipzig. Sein Ansatz allerdings: eine geplante Änderung der Flugroute für Frachtflieger. Der südliche Flugkorridor tangiere direkt die Stadt Weißenfels. Dieser liege in der Ein- beziehungsweise Abflugschneise von lautstarken Frachtfliegern, die in Flughafennähe ihre Flughöhe bereits verlassen oder noch nicht erreicht haben. Diese Änderung der Flugschneisen bedarf nach Ansicht Walthers einer Abstimmung mit den betroffenen Umlandgemeinden. Walther verwies zudem darauf, dass nicht nur die nördlichen Ortschaften von Weißenfels vom Lärm der Transportflieger betroffen seien. Mit einer geänderten Einflugschneise wären ebenso die westlich der Kernstadt gelegenen Orte Lobitzsch, Uichteritz und Markwerben betroffen. (mz)