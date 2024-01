Der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke sprach beim Neujahrsempfang im Kulturhaus am Dienstag darüber, welche Herausforderungen er angehen will.

Weißenfels - „Weiche Schale, harter Kern“ - so lautete das Motto, unter dem der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) am Dienstag zum diesjährigen Neujahrsempfang ins Weißenfelser Kulturhaus einlud. Vor rund 200 geladenen Gästen aus Wirtschaft, Bildung Politik und Kultur, darunter die Ehrengäste Gudrun Schulze, Wilfried Schreier und Erdmuthe Müller-Taube sowie der US Generalkonsul John R. Crosby, ging Papke auf die Herausforderungen ein, vor denen er die Stadt sieht.