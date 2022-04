Wie schafft der Pflegedienstes Scheunpflug in Weißenfels die Balance zwischen Patientenkontakt und Abstandsregeln?

Unter den Augen von Teamleiterin Iris Wiebigke zeigen Ruth Patzer (links) und Christin Eckert (rechts) ein Fotoalbum der Tagespflege in die Kamera. In dem werden Feste und Veranstaltungen festgehalten.

Weissenfels/MZ - Schwermut ist in den Räumen der Tagespflege des Pflegedienstes Scheunpflug in Weißenfels West nicht zu spüren. Immer wieder wird gelacht. Männer und Frauen sitzen auf Stühlen und werfen sich Bälle und Luftballons zu. An einem Tisch spielen Senioren und ein Pfleger Skat. Die Tür zur Küche steht weit offen. Es riecht nach Bratwurst und Kartoffelbrei, den Mitarbeiterin Andrea Bechstedt zubereitet. Fröhlich umsorgen die Pflegekräfte ihre Tagesgäste und beschäftigen sich mit ihnen. Alles wieder wie früher also?