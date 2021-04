Wie reagieren Kinder und Jugendliche auf derzeitige Krise?

Weißenfels - Was macht die Corona-Pandemie mit Kindern und Schülern? Dieser Frage ging Ilonka Struve, die im Museum im Schloss Weißenfels als Bibliothekarin arbeitet, in den vergangenen Monaten nach. Ursprünglich wollte man Gedanken und Gefühle aus Kindergärten und Grundschulen in einem Buch veröffentlichen, das auf der Leipziger Messe vorgestellt werden sollte. Die ist aber längst abgesagt. Stattdessen bahnte sich über die Lehrerinnen Christina Simon und Christel Geißler vom Weißenfelser Goe-thegymnasium eine weitere Zusammenarbeit an.

Bei der Übergabe Mittwochmittag war auch der 15-jährige Gymnasiast Ben Klapetz dabei und hatte seine Gefühle und Gedanken in einem Bild verarbeitet. „Ich hatte nach dem Lernen meinen Sport und die Musikschule.“ Musikalisch konnte er sich weiter betätigen. Doch wer nicht vielseitig sei und derzeit zum Bespiel nicht Fußball spielen könne, habe schlechte Karten und sei mit seinen Gedanken auf sich angewiesen. Christina Simon, die Kunst und Religion unterrichtet, spricht von psychischen Problemen, mit denen jeder klar kommen und das seelische Gleichgewicht ausbalancieren müsse.

Corona-Zeit hat es für viele Menschen in sich

Ilonka Struve betont, dass sie als Museumsbibliothekarin nicht nur zurück in die Geschichte schaue, sondern die Gegenwart mindestens genauso spannend finde. Denn die Corona-Zeit hat es für viele Menschen in sich. Die im Schloss übergebenen Zeitdokumente sollen archiviert und weitere gesammelt werden. Das können Texte, Bilder, aber ebenso Skulpturen sein, mit denen Menschen sich ausdrücken. Auch in der Schlossbibliothek ist in dieser Zeit ein Stück fürs Schwarzlichttheater entstanden. Gezeigt werden sollen die Exponate in einer Freiluftausstellung im Schlosshof, aber vielleicht auch zum Beispiel in einem Einkaufszentrum.

Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, kann sich bei Frau Struve unter der Telefonnummer 0162/9867430 melden. (mz/Holger Zimmer)