Wie Mädchen in Weißenfelser WG lernen, im Alltag wieder zurecht zu kommen

Die Arbeiterwohlfahrt betreibt in Weißenfels eine Wohnstätte für junge Frauen. Was das Anliegen dieser besonderen Gemeinschaft ist.

Adriana Grubert lebt seit einem Jahr in der Mädchen WG. Hier kümmert sie sich um ihre Tochter und ein weiteres Kind in der Wohnstätte.

WEISSENFELS/MZ - Weihnachtsbaum und Lichterglanz dürfen im Gruppenraum nicht fehlen. Schließlich wollen sie auch in ihrer besonderen Gemeinschaft die Adventszeit erleben. Eine Gemeinschaft, die es im Burgenlandkreis so nur in Weißenfels gibt: Im Wohngebiet auf dem Kugelberg betreibt die Arbeiterwohlfahrt (Awo) eine Integrative Mädchenwohngruppe. Auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Weißenfelser Stadtrates hatte Leiterin Heike Henschler die Gelegenheit, das besondere Betreuungsangebot vorzustellen.