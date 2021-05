Wie im Naturgarten neuer Stellplatz für eine Kutsche entsteht

Weissenfels - Ein Stellplatz für eine Kutsche entsteht derzeit im Weißenfelser Heimatnaturgarten. An zwei Stellen häufen sich daher im Eingangsbereich schwere Steine. Aus dem ersten Haufen nehmen die Mitarbeiter die Steine heraus, die sie für geeignet halten und stapeln diese Vorauswahl dann an einer Stelle direkt am Eselgehege. Dort schauen sie dann Exemplar für Exemplar an, ob sie passen und mauern sie schließlich in den Boden hinein. „Das ist eine Puzzlearbeit“, sagt Ute Radestock, die Leiterin der Einrichtung, aber sie freut sich über jeden Stein, der eingepflastert worden ist.

Die Kutsche hatte sie im vergangenen Jahr günstig angeboten bekommen und Gerhard Ehspanner und Ingolf Hoffmann aus Weißenfels, die sich im Park ehrenamtlich engagieren, hatten sie auseinandergebaut und saniert. Fehlende Teile wurden ersetzt, so unter anderem die Sitzbank. Sie war zu marode, um sie noch restaurieren zu können. Es wurde komplett an dem Gefährt die alte Farbe abgeschliffen und sie frisch mit grüner, roter und schwarzer Farbe angestrichen. Spätestens in diesem Sommer soll die Kutsche dann auf ihrem neuen Platz aufgestellt werden.

Das sanierte Schmuckstück soll zum einen gleich ein Blickfang für die Gäste sein, wenn sie in den Naturgarten kommen. Sie soll zudem mit Blumen bepflanzt werden und so den Besuchern ein schönes Fotomotiv bieten. (mz)