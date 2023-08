Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels - Bei seinem Rundgang durch Langendorf ist dem Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) kürzlich in der Louis-Bethmann-Siedlung ein schmaler Streifen Wildwuchs aufgefallen. Am Straßenrand wuchern dort Disteln und geben keinen schönen Anblick ab. Das Problem hat sich der Verwaltungschef aber nicht in sein Notizbuch eingeschrieben, sondern stattdessen sein Smartphone gezückt. Mit wenigen Klicks hat er den Schandfleck mit Hilfe der App „Du bist Dein Ort“ an seine eigene Verwaltung geschickt. „Das funktioniert gut“, versichert Martin Papke den anwesenden Ortschaftsratsmitgliedern und Pressevertretern. Der kurze, digitale Draht ins Rathaus ist dem Oberbürgermeister ein echtes Anliegen. Er lebt es vor. Doch wie schnell werden die Hinweise an die Verwaltung bearbeitet? Das hat die Mitteldeutsche Zeitung in der vergangenen Woche selbst testen wollen. Am Montag ist der Zeitung am Rande einer anderen Geschichte im Kornwestheimer Ring eine Dreckecke aufgefallen.