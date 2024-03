Wie es an der beschädigten B87 in Plotha nun weitergeht

Plotha - Schlaglöcher, Risse, Unebenheiten - die Anwohner an der B87 in Plotha sind zunehmend genervt vom Zustand ihrer Ortsdurchfahrt. Denn Erschütterungen durch den Verkehr sollen verantwortlich sein für die vielen Risse, die sich an den anliegenden Gebäuden gebildet haben. Auf MZ-Nachfrage teilt die Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt (LSBB) jetzt mit, dass derartige Schäden „in Kürze repariert werden“. Hintergrund: Im Februar hatten sich die Anwohner Karola und Steffen Friedrich aus Plotha bezüglich des Straßenzustands beim Stadtrat Teuchern beschwert: „Unser Haus wackelt so sehr, dass sich überall tiefe Risse gebildet haben. Wir haben Angst, dass uns hier die Decke irgendwann auf den Kopf fällt.“