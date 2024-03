Amrei Knauf arbeitet seit einem Jahr in der Stabstelle für Sozialplanung des Kreises und trägt dabei unter anderem Präventionsangebote zusammen.

Naumburg/MZ. - Amrei Knauf feiert an diesem Freitag ihr Einjähriges. Seit dem 15. März 2023 arbeitet sie in der Stabstelle für Sozialplanung, welches dem Sozialdezernat des Burgenlandkreises angehört. Neben anderen Aufgaben leitet die 33-Jährige dort einen Arbeitskreis für Prävention. Und der Wunsch nach mehr vorbeugenden Maßnahmen im Burgenlandkreis, insbesondere für junge Menschen, war es auch, der Amrei Knauf zu ihrer heutigen Stelle geführt hat.

Denn 2021 hatte sie eine Online-Petition gestartet, mit der sie erreichen wollte, dass mehr Angebote gegen Gewalt, Alkohol und andere Drogen, übertriebenen Medienkonsum sowie für mehr Bewegung und gesunde Ernährung im Burgenlandkreis geschaffen werden. Die erforderliche Unterschriftenzahl kam zwar nicht zusammen, doch lud Landrat Götz Ulrich (CDU) sie Ende 2022 zu einem Gespräch ein. „Dabei hatte er vorgeschlagen, den Arbeitskreis zu initiieren“, erinnert sich Amrei Knauf. An dessen erster Sitzung Anfang März 2023 hatte sie noch als Privatperson teilgenommen. Doch nur wenige Tage später war sie selbst beim Kreis angestellt. „Zu der Zeit war eine Stelle im Bereich Sozialplanung ausgeschrieben. Das hat super gepasst“, sagt Amrei Knauf.

Erfahrungen und Probleme der Jugendlichen gaben Ausschlag

Erfahrungen in dem Bereich hatte sie bereits zuvor gesammelt und war so auch auf die Idee zu der Petition gekommen. Wobei sie nach ihrem Abitur zunächst eine Ausbildung als Fachfrau für Systemgastronomie gemacht hatte. „Aber das war nicht sehr erfüllend und außerdem noch vor dem Mindestlohn“, begründet sie, warum sie sich dann für ein Studium der Soziologie und Erziehungswissenschaften in Halle entschied. Bevor es sie zum Kreis verschlug, war sie als ambulante Familienhelferin im Burgenlandkreis unterwegs. Die Erfahrungen und Probleme ihrer jugendlichen Klienten habe sie dann zu der Petition für mehr Präventionsangebote animiert.

Nun ist es eine ihrer Aufgaben, diese gemeinsam mit dem Arbeitskreis zu finden, zusammenzutragen sowie Schulen und weitere interessierte Stellen wie Jugendclubs darüber zu informieren. Dabei war sie auch maßgeblich an der Erstellung eines Präventionskatalogs beteiligt, der stetig aktualisiert werden soll. 59 Anbieter von Präventionsangeboten seien innerhalb des Jahres schon zusammengekommen. „Die meisten sind im Burgenlandkreis. Einige sind im südlichen Sachsen-Anhalt und manche bundesweit tätig“, sagt Amrei Knauf.

Mehrere Ämter gehören Arbeitskreis an

Sie decken auch alle Bereiche ab, die Bestandteil von Amrei Knaufs Petition waren. Hinzu kämen Angebote der verschiedenen Kreisämter, die auch dem Arbeitskreis für Prävention angehören und sich dabei regelmäßig treffen. „Da kommen immer ungefähr 18 Personen zusammen. Das sind unter anderem Mitarbeiter des Bildungsamtes, des Jugendamtes und die Gleichstellungsbeauftragte“, zählt die Leiterin des Arbeitskreises auf.

Kontakt telefonisch unter 03445/73 17 99 und per E-Mail an: [email protected]

Wer Anbieter von Präventionsmaßnahmen kennt oder diese selber anbietet, kann sich an Amrei Knauf und ihre Kollegen wenden.