Wie ein Zehnjähriger die Weißenfelser Feuerwehr aufmischt

Weissenfels/MZ - An diesem Samstagvormittag hat Tim Schaumburg auf jeden Fall schon etwas vor. Dann macht der Zehnjährige wieder bei der Weißenfelser Jugendfeuerwehr mit. Zwei Stunden, auf die sich der Fünftklässler immer wieder aufs Neue freut.

„Als ich drei oder vier Jahre alt war, da hab’ ich ein Buch über die Feuerwehr geschenkt bekommen. Seitdem bin ich von der Sache begeistert“, erzählt der Junge. Sobald es möglich war, mit sechs Jahren, ging er zur Weißenfelser Kinderfeuerwehr. Spielerisch werden die Sechs- bis Zehnjährigen dort an das Thema Brandschutz herangeführt. Bei einer Hydranten-Rallye etwa lernen sie, wie das Wasser zum Hydranten kommt und welche Geräte die Feuerwehr braucht, um an das Löschwasser zu gelangen.

Zehnjähriger ist in der Feuerwehr und der Ortsgruppe des DLRG aktiv

Nun aber gehört der Schüler des Weißenfelser Goethegymnasiums schon zu den Größeren. Froh ist er, dass sie sich nach der coronabedingten langen Pause jetzt wieder regelmäßig in der Jugendfeuerwehr treffen können. Was ihn an der Feuerwehr so reizt? Es sei das gute Gefühl, etwas Sinnvolles zu lernen, um Menschen irgendwann helfen zu können, sagt Tim.

Und natürlich sind es auch die Uniformen und der Umgang mit der Technik. „Tim hat überhaupt eine Helfer-Natur“, sagt Mutter Anja Schaumburg über ihren Sohn. Immerhin ist der Zehnjährige auch noch in der Ortsgruppe der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft (DLRG) aktiv. Später, so seine Vorstellungen heute, will er bei einer Flughafen- oder Werksfeuerwehr arbeiten - oder zumindest als freiwilliger Feuerwehrmann weiter für den Brandschutz bereit sein.

Sammelfieber für Feuerwehr-Sticker

Bei den jungen Weißenfelser Brandschützern ist er einer von knapp 30 Mitgliedern. Froh ist Jugendfeuerwehrwartin Anne-Kathrin Brömme darüber, dass während der Corona-Zwangspause nur wenige abgesprungen sind. In diesen Tagen nun rücken die Einsatzkräfte von morgen besonders ins Blickfeld. Mit einer Sticker-Aktion soll der Nachwuchs gestärkt werden.

Sticker mit den Fotos von Feuerwehrleuten und anderen Motiven gibt es im Edeka-Markt im Weißenfelser Heuwegcenter. Auch bei Tim Schaumburg ist längst das Sammelfieber ausgebrochen. Beim Einkauf im Center muss ein Sticker-Tütchen mit in den Korb. „Es ist toll, was die Weißenfelser Feuerwehr für die jungen Leute tut“, sagt Anja Schaumburg und ist deshalb gern bei einer Aktion dabei, deren Erlös dem Nachwuchs zugute kommen wird.