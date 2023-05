Seit 2011 existiert in Granschütz der Verein zur Erhaltung der Dorfkirche. Was dieser macht und welches große Sanierungsprojekt demnächst anstehen soll.

Wie ein Verein der Dorfkirche in Granschütz neues Leben eingehaucht hat

Vereinschef Matthias Kolonko (l.) und seine Mitstreiter setzen sich seit 2011 für eine Nutzung der Dorfkirche in Granschütz ein.

Granschütz/MZ - Ende des 19. Jahrhunderts hatten sie in Granschütz offenbar ziemlich flinke Baumeister. Laut einer Chronik aus dem Buch „700 Jahre Granschütz“ von Hobby-Historiker Hilmar Herbst erfolgte am 12. April 1898 die Grundsteinlegung für den Bau der Kirche im Ort. Nur ein Jahr später, am 17. Mai 1899, wurde das Gotteshaus eingeweiht. Etwas mehr als hundert Jahre später stand es nicht gut um die Kirche.