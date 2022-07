In der ehemaliger Trommelfabrik in Weißenfels soll im kommenden März die Teileröffnung eines Cafés erfolgen. Doch das Bauamt bemängelt Fenstergläser und Putzarbeiten.

Das Hauptgebäude der ehemaligen Trommelfabrik in Weißenfels soll ab Mitte Juli mit speziellen Kunststoffschindeln eingedeckt werden. Am rechten Teil des Gebäudes musste der Dachstuhl laut Objektverwalter Walid Ibrahim komplett entfernt und erneuert werden, weil die Balken feucht waren.

Weißenfels - Das Dach ist mit Folie bedeckt, ein Gerüst umspannt die Fassade. Und auch im Inneren des historischen Gebäudes sind Handwerker tätig. Nachdem im Februar die Bauarbeiten in der ehemaligen Trommelfabrik in Weißenfels begonnen haben, fragen sich viele Bürger, wie die Sanierungsmaßnahmen voranschreiten. MZ sprach mit Walid Ibrahim. Der aus Syrien stammende Wohnungsverwalter ist seit knapp einem Jahr für das historische Objekt zuständig, welches 2016 von dem in Kanada lebenden Lybier Refat Hadagha erworben wurde.