Wie die Notbremse in der Region Weißenfels ankommt

Das Echo auf die Notbremse der Bundesregierung fällt in Weißenfels und Umgebung geteilt aus. Womit von den Maßnahmen Betroffene besonders hadern.

Weißenfels - Leidenschaftlich ist am Mittwoch im Deutschen Bundestag über die sogenannte Notbremse gestritten worden. Ein Blick in den Burgenlandkreis zeigt - auch hier gehen die Meinungen auseinander. Sind die im neuen Infektionsschutzgesetz angedachten Maßnahmen wirklich geeignet, die hohen Infektionszahlen zu senken? Handelt die Politik zu spät oder schränkt sie Freiheiten zu stark ein? Es sind Fragen, die nicht nur im Plenarsaal, sondern auch in Wohnzimmern diskutiert werden.

Ein Mann mit klarer Haltung ist Unternehmer Mike Fiebich. „Viel zu spät und viel zu lasch“, bewertet der Betreiber der Weißenfelser Allwetterrodelbahn die Regelungen der bundesweiten Corona-Notbremse. Aus seiner Sicht wäre ein kurzer und harter Lockdown notwendig und effektiver gewesen. „Wir könnten schon längst wieder im Biergarten sitzen. Mit ihrer Flickschusterei habe die Politik viel Vertrauen bei den Bürgern verspielt“, kritisiert er. Seine Allwetterrodelbahn ist seit November geschlossen und bis heute gibt es keine Öffnungsperspektive.

„Ich finde es gut, dass es nun eine einheitliche Regelung gibt“

„Ich finde es gut, dass es nun eine einheitliche Regelung gibt“, sagt Gabriele Poeck. Sie leitet die Hohenmölsener Grundschule und muss nun wie zahlreiche ihrer Kollegen und Kolleginnen nun eine erneute Schulschließung vorbereiten. Denn das Modellprojekt, das in den vergangenen Wochen im Burgenlandkreis Schulöffnungen trotz hoher Inzidenzwerte zuließ, ist mit dem neuen bundesweiten Gesetz obsolet.

Ab Montag wird es wohl wieder nur eine Notbetreuung geben. Der Großteil der Schüler muss in den Distanzunterricht. Für die Kinder sei die gesamte Situation sehr schwierig. Manche kämen zwar gut mit dem Lernen zu Hause zu Recht. „Es gab aber auch Einzelfälle, da kamen die Kinder zurück in die Schule und konnten nicht mehr lesen“, so Schulleiterin Poeck. Ihre Hoffnung lautet, dass mit der Notbremse nun die Infektionszahlen sinken.

„Warum schaut man nicht auf Länder wie Portugal oder Großbritannien?“

Ob das gelingt? Der 68-jährigen Marion Götze aus Muschwitz gehen die Beschlüsse der Bundesregierung längst noch nicht weit genug. „Warum schaut man nicht auf Länder wie Portugal oder Großbritannien? Dort hat man zuletzt die Grenzen dicht g macht“, sagt sie. Dort sei es gelungen, die Zahl von täglich 60.000 neuen Corona-Infizierten auf bis zu 25 zu drücken.

Zu denen, die das Virus unterschätzen, gehört Marion Götze nicht. Sie kennt die Gefahren, die von ihm ausgehen. Sie wisse von einer Schwangeren, die aufgrund Corona ihr Baby nicht lebend zur Welt bringen wird. Und zwei ihrer Freunde seien nach einer Infektion verstorben. Wieso werde die Meinung seriöser Wissenschaftler da in den Wind geschlagen?

„Corona muss man ernst nehmen“

„Corona muss man ernst nehmen“, sagt auch Klaus-Dieter Hinz entschieden. Der stellvertretende Schulleiter der Lützener Freien Gesamtschule „Gustav Adolf“ kann trotzdem nicht alles im neuen Gesetz nachvollziehen. In einer ländlichen Gegend bringe eine Ausgangssperre ab 22?Uhr bestenfalls an den Wochenenden etwas. Ein gespaltenes Verhältnis zur Notbremse hat auch der Weißenfelser Stadtrat Martin Papke. Die geplante nächtliche Ausgangssperre sowie den festgelegten Inzidenzwert von 165 für die Umstellung auf Fernunterricht hält er für „nicht klug.“ Es bleibe dennoch nicht anderes übrig, als die Regelungen zu akzeptieren.

Die Hohenmölsener Bibliotheksmitarbeiterin Jana Herzig hadert als Mutter zweier Kinder vor allen Dingen mit den erneuten Schulschließungen. Sie hätte diese mit Tests lieber weiter offen gehalten. „Es ist einfach nicht machbar, zu Hause den Lernstoff so zu schaffen, wie in der Schule“, klagt sie. Und bleibt skeptisch, ob die Zahlen nun sinken. Denn es gab ja bisher auch schon viele Einschränkungen. (mz/Tobias Schlegel, Andreas Richter und Holger Zimmer)