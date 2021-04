Wie die Notbremse auf die Kultur in Weißenfels wirkt

Weißenfels - Das verschärfte Infektionsschutzgesetz des Bundes bremst auch die Kultur in Weißenfels weiter aus. Wie Kulturamtsleiter Robert Brückner am Donnerstagabend im Kulturausschuss informierte, kann die geplante Saison für Open-Air-Veranstaltungen in Weißenfels frühestens im Juli beginnen.

Die Freiluftsaison sollte eigentlich Anfang Juni starten. Als Veranstaltungsorte hatte die Stadt den Schlosshof sowie den Park der Sinne auf dem Georgenberg vorgesehen. Die im Juni geplanten Veranstaltungen werden nun jedoch verschoben oder fallen aus. So werden die Rapper von Antilopen Gang, die am 11. Juni erwartet wurden, nun voraussichtlich erst im kommenden Frühjahr auftreten. Der Termin für den am 20. Juni geplanten Auftritt von Max Raabe wurde auf den 10. September verschoben. Die Ostrocker von Karat, die am 27. Juni auf dem Schlosshof auftreten sollten, werden jetzt am 20.?Dezember im Kulturhaus erwartet.

„Ein Fest in der bekannten Größenordnung wird es nicht geben“

Wenngleich die Corona-Notbremse zunächst bis 30. Juni gilt, so haben sich die Verantwortlichen nun bereits zumindest von der großen Variante des Ende August geplanten Schlossfestes verabschiedet. „Ein Fest in der bekannten Größenordnung wird es nicht geben“, sagte Brückner im Kulturausschuss. Der Spaß in der Stadt soll jedoch - Stand jetzt - nicht völlig abgesagt werden. „Wir planen an dem Wochenende ein kleines Fest im Zentrum, angepasst an die dann geltenden Regeln“, so der Kulturamtschef. Dabei erhoffe man sich auch Effekte für den von der Pandemie gebeutelten Einzelhandel.

Das Fest auf dem Schloss wäre in diesem Jahr zum 30. Mal gefeiert worden. Bereits im vergangenen Jahr musste das größte Volksfest der Stadt abgesagt werden. (mz/Andreas Richter)