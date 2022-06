Wie die Ladegastorgel der Weißenfelser Marienkirche wieder zusammengesetzt wird

Weissenfels - Es ist ein kleines Wunderwerk, das da gerade mitten in Weißenfels und dennoch weitgehend im Verborgenen Gestalt annimmt. Nachdem die Ladegastorgel in der Marienkirche vor zweieinhalb Jahren in rund 10.000 Einzelteile zerlegt und zur Sanierung in eine Spezialfirma nach Bautzen (Sachsen) transportiert worden war, wird die „Königin der Instrumente“ in diesen Wochen nun im Weißenfelser Gotteshaus Stück für Stück wieder eingebaut.

