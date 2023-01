Jugend packt mit an Wie der Verein „Visions“ aus Hohenmölsen Freizeitangebote für Jugendliche ermöglicht

Im früheren Quartier des Fanfarenzugs unweit des Wasserturms in Hohenmölsen hat der Verein "Visions" mehrere Räume bezogen. Was Jugendliche dort in einem Jahr geschafft haben.