Wie der Nahverkehr von Lützen nach Leipzig erweitert wird und wer vom ÖPNV-Ausbau profitiert

Noch fährt der Bus der Linie 781 an der Haltestelle in Kleingörschen eine Schleife. Doch schon Mitte Februar soll mindestens dreimal am Tag auch 1,5 Kilometer weiter über die Landesgrenze nach Eisdorf in Sachsen gefahren werden. Von hier aus können Fahrgäste weiter in Richtung Leipzig reisen.

(Foto: Franz Ruch)