Die Knirpse der Kita St. Elisabeth in Weißenfels wissen ganz genau, wo sie ein schattiges Plätzchen finden. Dort wurde in diesem Jahr und bereits seit 2018 das Hitzeschutz-Projekt „Clever in Sonne und Schatten“ von Erzieherin Katrin Fabrizius (Foto) und ihren Kolleginnen und Kollegen durchgeführt.

Foto: Martin Walter