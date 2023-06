Wie der Bootsverleih in Weißenfels vom Hochwasser 2013 betroffen war und was aus dem Unternehmen geworden ist.

Wie der Bootsverleih in Weißenfels fast unbemerkt in der Flut versank

Weissenfels/MZ - Der Bootsverleih an der Saale in Weißenfels war vom Hochwasser vor zehn Jahren schwer betroffen. Davon bekam aber kaum jemand etwas mit, als sich die braunen Wassermassen ab dem 3. Juni 2013 ihren Weg über die Ufer und bis in die Innenstadt bahnten. Optikermeister Frank Thill, dessen Wohn- und Geschäftshaus sich direkt hinter dem Bootsverleih in der Dammstraße befindet, erinnert sich auch nur noch vage

an diese Zeit. Er hatte nämlich selber genug zu tun, um sein Haus irgendwie vor der Flut zu retten. Er mauerte seine Eingangstür sogar zu, als das Wasser sich immer weiter ausbreitete (die MZ berichtete).