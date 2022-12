Wie beim Feuer zur Wintersonnenwende in Lösau Anwohner zusammenkommen

Der Kultur- und Freizeitverein Lösau-Dehlitz-Oeglitzsch hat am Mittwoch zum Fest eingeladen. Anlässlich der Wintersonnenwende wurde ein Feuer entzündet.

Auf dem kleinen Sportplatz in Lösau wurden am Mittwochabend Feuerschalen aufgebaut.

Lösau/MZ - Die Wintersonnenwende fand eigentlich schon in der vergangenen Woche statt: Am 21. Dezember war der kürzeste Tag des Jahres, gerade mal acht Stunden war es hier hell. Um im mystischen Sinne „das Licht zurück zur Erde zu bringen“, wird an diesem Datum mancherorts eine Kerze oder ein Feuer entzündet. Ein solches Feuer gibt es seit Jahren auch im Dorf Lösau. Die Anwohner von hier sowie aus den zugehörigen Nachbargemeinden Dehlitz und Oeglitzsch haben sich auch dieses Jahr wieder zum geselligen Beisammensein getroffen – wenn auch eine Woche später.