Werkvertrag in Fleischindustrie Verdienten Betrüger 1,5 Millionen Euro? Mutmaßliche Schleuser vor Gericht

Der Prozess gegen mutmaßliche Schleuser beginnt am Landgericht Halle: Zwei Männern und einer Frau wird vorgeworfen, in Weißenfels banden- und gewerbsmäßig agiert zu haben. Sie sollen in einem Fall mindestens 66 ausländische Arbeitnehmer eingeschleust haben.