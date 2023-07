WEISSENFELS/MZ - Über eine „Ausgrenzungstaktik“ und darüber, dass „wir keine Mitwirkungsgelegenheit hatten“, monierte sich die AfD-Kreistagsfraktionsvorsitzende Lydia Funke in dessen jüngster Sitzung, als es um die Vorschlagsliste für die Wahl der ehrenamtlichen Richter am Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalts ging. Deren fünfjährige Amtszeit endet zum 31. Dezember, weshalb die Landkreise aufgerufen sind, eine Vorschlagsliste mit sechs Personen für die neue Amtsperiode zu erstellen. Die Auswahl trifft das Oberverwaltungsgericht.

Absetzung gescheitert

Laut Beschlussvorlage wurden „die demokratischen Parteien des Kreistages“ gebeten, Vorschläge zu unterbreiten. „Uns ging keine Anfrage der Kreisverwaltung zu“, so Lydia Funke. Sie stellte deshalb einen Antrag auf Absetzung des Tagesordnungspunkts, scheiterte aber mit fünf Ja- Stimmen und sieben Enthaltungen an der Mehrheit des Kreistags.

Doch warum hat die Kreisverwaltung die AfD-Fraktion nicht zu Vorschlägen für die Richterwahl befragt? Zunächst weist dessen Rechtsamt darauf hin, dass „keine rechtliche Pflicht und daher auch keine vorgeschriebene Form“ bestehe, die Kreistagsfraktionen zu Vorschlägen anzufragen. Dass die AfD-Fraktion im konkreten Fall und im Gegensatz zu den anderen Fraktionen aber nicht befragt wurde, habe den Hintergrund, dass der Landesverfassungsschutz die Partei 2021 als rechtsextremen Verdachtsfall eingestuft hat. Es besteht also die Sorge, dass ein ehrenamtlicher Richter mit rechtsextremen Gedankengut ins Oberverwaltungsgericht gewählt werden könnte. „Gleichwohl hätte die AfD-Fraktion wie jedes Mitglied des Kreistages eigene Vorschläge unterbreiten“ und in der Kreistagssitzung einbringen können, merkt die Kreisverwaltung an.

Nur SPD liefert Vorschlag

Indes habe einzig die SPD-Fraktion einen Wahlvorschlag unterbreitet. „Alle anderen Personen beruhen auf Vorschlägen des Landratsamtes“, wobei vier Personen bereits als ehrenamtliche Richter tätig gewesen seien, so die Kreisverwaltung.

Zustimmung gibt es unterdessen von den anderen Fraktionsvorsitzenden. Jörg Riemer (CDU/FDP) hält das Vorgehen der Kreisverwaltung für „richtig, wenn Zweifel bestehen, dass die vorgeschlagenen Leute nicht auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung stehen“. Rüdiger Erben (SPD) sieht es ebenso und merkt an, dass „eine demokratisch gewählte Partei nicht demokratisch sein muss“. Jörg Freiwald (Die Linke) wiederum verstehe „die Entrüstung nicht“, denn die AfD sitze auch im Land- und anderen Kreistagen und hätte so mitbekommen können, dass sie selbst Vorschläge einreichen kann.