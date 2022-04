Wer zieht ins Weißenfelser Rathaus ein? MZ stellt Kandidaten vor

Weissenfels - Wenn Veit Richter von der Stadt erzählt, die er liebt, dann schweift sein Blick hin und wieder in die Vergangenheit. Wehmut schwingt mit, wenn er etwa über das ehemalige Spielzeuggeschäft am Weißenfelser Marktplatz spricht. Im „Kinderland“ hat er sich früher Spielzeug gekauft. Inzwischen befindet sich das Haus in einem bemitleidenswerten Zustand. „Es tut einem weh, wenn man sieht, wie marode das heute ist“, sagt der parteilose Stadtrat und Bewerber um das Amt des Oberbürgermeisters.