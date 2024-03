Die Polizei im Burgenlandkreis sucht nach einem EC-Kartenbetrüger, der an einem Automaten in Weißenfels mit einer gestohlenen Karte Geld abgehoben hat (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bei der Fahndung nach einem mutmaßlichen EC-Kartenbetrüger bittet die Kriminalpolizei im Burgenlandkreis die Bevölkerung um Hilfe. Hintergrund ist eine Tat in Weißenfels, zu der nun Aufnahmen einer Überwachungskamera veröffentlicht worden sind . Wie das Polizeirevier am Dienstag mitteilte, hatte der Gesuchte am 3. November 2023 in der Zeit zwischen 9.53 und 9.54 Uhr in der Hauptgeschäftsstelle der Sparkasse am Weißenfelser Markt drei Mal Bargeld mit einer zuvor gestohlenen EC-Karte abgehoben. Dabei sei der Tatverdächtige von einer Überwachungskamera beim Verlassen der Bankfiliale gefilmt worden. Wie viel Geld der Mann auf diese Art ergaunert haben soll, teilten die Beamten nicht mit.

Das ist der gesuchte mutmaßliche EC-Kartenbetrüger beim Verlassen der Sparkasse in Weißenfels. Foto: Polizei

Hinweise zu dem abgebildeten Mann oder dessen Aufenthaltsort nimmt das Polizeirevier Burgenlandkreis unter der Telefonnummer 03443/282-293 entgegen.