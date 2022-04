Wer darf beim Radverkehr in Weißenfels mitreden?

Weißenfels will die Bedingungen für Radfahrer weiter verbessern. Dabei soll eine Arbeitsgruppe mitreden, deren Sinn jedoch umstritten ist.

Die Bedingungen für Radfahrer geraten auch in Weißenfels immer stärker in den Fokus.

Weissenfels - In der Stadt Weißenfels ist im Hintergrund eine Debatte darüber entbrannt, in welcher Form über die Verbesserung der Bedingungen für den Radverkehr in der Stadt diskutiert und entschieden werden soll. Ein wesentlicher Streitpunkt: die Rolle der Arbeitsgruppe (AG) Rad. Das siebenköpfige Gremium war im Jahr 2019 gebildet worden und hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit der Stadt ein Radwegekonzept für Weißenfels und seine Ortschaften auf den Weg zu bringen. Doch das Gremium muss seitdem unter Ausschluss der Öffentlichkeit tagen.