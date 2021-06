Welches Instrument dem Schütz-Haus Weißenfels jetzt übergeben wurde

Weissenfels - Ein Clavichord steht seit einigen Tagen im Weißenfelser Heinrich-Schütz-Haus. Der Musikverein „Heinrich Schütz“ hat der Musikergedenkstätte das besaitete Tasteninstrument als Dauerleihgabe zur Verfügung gestellt. Finanziert wurde das Projekt über Eigenmittel des Vereins und Spenden. Aus verschiedenen Holzarten ist das Instrument in der Werkstatt des Leipzigers Martin Schwabe entstanden. „Das war eine besondere Herausforderung. Immerhin ist ein Clavichord ein seltenes Tasteninstrument, das man nicht jeden Tag baut“, sagte der Spezialist am Rande einer Präsentation im Konzertraum des Schütz-Hauses. Als historisches Vorbild diente ein im Jahr 1784 von Ch. Gottlob Hubert aus Anspach (Hessen) erbautes Clavichord. Um sich einen Eindruck vom Klang des Instrumentes verschaffen zu können, hatte der Verein zur Übergabe die Cembalistin Mechthild Winter aus Leipzig eingeladen. Die Künstlerin gab den Gästen zudem eine kleine Einführung in die Welt der verschiedenen Tasteninstrumente.

Mit einem Clavichord, das schon zu Lebzeiten des Barockkomponisten Heinrich Schütz (1585-1672) weit verbreitet war, erweitert die Gedenkstätte in der Weißenfelser Nikolaistraße ihren Bestand an bespielbaren historischen Instrumenten. Wartung und Pflege des Clavichords übernimmt jetzt das Schütz-Haus. „Wir werden mit dem Instrument sorgsam umgehen. Einmal im Jahr wird es ein exklusives Konzert geben“, sagte Maik Richter, leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter in der Gedenkstätte. Im Rahmen der diesjährigen Heinrich-Schütz-Musiktage wird am Mittwoch, 13. Oktober, das erste öffentliche Konzert auf dem historischen Instrument stattfinden. Dann will Mechthild Winter die Musikfreunde für den besonderen Klang begeistern. (mz)

Informationen rund um den Verein gibt es im Netz unter www.schuetzhaus-foerderverein.de.