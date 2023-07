Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ - Von einem „riesengroßen Meilenstein“ spricht André Zschuckelt, Leiter der Stabsstelle für Strukturwandel des Burgenlandkreises nach der Kreistagssitzung am Montag. Denn dessen Mitglieder haben der Prioritätenliste für Strukturwandelprojekte im Landkreis mit großer Mehrheit bei fünf Enthaltungen und keiner Gegenstimme zugestimmt. Damit sollen vorrangig Jobs geschaffen werden, die infolge des Kohleausstiegs wegfallen, aber auch anderweitig die Lebensbedingungen in der Region verbessert sowie der Tourismus gestärkt werden. Das Gesamtvolumen der in der Liste enthaltenen Projekte beläuft sich auf 432,5 Millionen Euro. Die MZ gibt eine Übersicht über die einzelnen Projekte, sortiert nach den Kosten: