Welche Themen den Beirat in Weißenfels beschäftigen

Weißenfels - Die Stadt Weißenfels muss nach Ansicht des Seniorenbeirates deutlich mehr in den Ausbau der Fußwege im Stadtgebiet investieren. Auf der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses des Stadtrates hat der Beiratsvorsitzende Herbert Dathe den teils schlechten Zustand der Fußwege kritisiert. „Man kann in Weißenfels manche Wege nur mit dem ständigen Blick auf das Pflaster begehen“, sagte Dathe. Als Beispiele nannte er die Gustav-Adolf-Straße, die Moritz-Hill-Straße und den Kirschweg.

Der Vorsitzende zog im Ausschuss eine Bilanz der Arbeit des Beirates in den vergangenen beiden Jahren. Als Themen der regelmäßigen Beratungen der Interessenvertretung der Senioren nannte Dathe den dritten Zugang zum Friedhof am Sausenhölzchen, die Vergabe des Zertifikats „Seniorenfreundlicher Service“ an bestimmte Einrichtungen sowie die hohen Taxipreise im Burgenlandkreis. In mehreren Fällen habe der Beirat Stellungnahmen zu Vorhaben des Städtebaus in Weißenfels abgegeben.

Viele betagte Bürger im Stadtteil West

Seit Beginn der Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr war jedoch auch die Arbeit des Seniorenbeirates stark eingeschränkt. Zahlreiche Treffen und geplante Veranstaltungen konnten nicht stattfinden. So musste im vergangenen Jahr auch die traditionelle Weißenfelser Seniorenwoche ausfallen.

In den vergangenen Monaten haben die Beiratsmitglieder über Telefonkonferenzen Kontakt gehalten. An diesem Donnerstag treffen sie sich zu einer Präsenzberatung im Rathaus. Schwerpunktthema ist das Integrierte Städtebauliche Entwicklungskonzept (Insek). Der Beirat hat dazu im Vorfeld eine Stellungnahme abgegeben. Darin wird unter anderem darauf hingewiesen, den Stadtteil West, in dem viele betagte Bürger leben, bei künftigen Planungen nicht zu vergessen. In dem Wohngebiet, in dem immerhin knapp 15 Prozent der Weißenfelser Bevölkerung leben, gebe es kein kulturelles Zentrum, die Einkaufsmöglichkeiten seien eingeschränkt, so der Beirat. (mz/Andreas Richter)

Sitzung des Seniorenbeirates: Donnerstag, 22. April, 14 Uhr, Sitzungssaal iim Rathaus Weißenfels