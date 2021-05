Welche Strafe eine 42-jährige Dame aus Elsteraue erhält

Weißenfels - Drei Anträge stellt der Verteidiger, um das Verfahren gegen eine Mandantin in die Länge zu ziehen und mit weiteren Zeugen das Gericht von ihrer Unschuld zu überzeugen. Alle Anträge werden von der Richterin abgeschmettert. Für sie steht schon lange fest, dass es die 42-Jährige aus der Gemeinde Elsteraue war, die im Oktober 2020 auf dem Parkplatz eines Therapiezentrums in der Weißenfelser Beuditzstraße sich der Unfallflucht strafbar gemacht hat. Laut der Staatsanwaltschaft soll die Frau beim Einparken mit der Rückseite ein fremdes Auto vorn touchiert und beschädigt haben. Anschließend sei sie einfach vom Unfallort weggegangen.

Flucht nach Unfall auf dem Parkplatz: Rentner beobachtet alles

Kurz darauf entdeckte der geschädigte Fahrzeughalter den Schaden. Der 59-Jährige, der in einem Ortsteil von Hohenmölsen lebt, erzählt dem Gericht, wie ein Zeuge ihm vor dem Zusammenstoß berichtet hat. Dieser saß in seinem Wagen, der neben dem des Geschädigten stand. „Die Frau setzte zurück und war dabei etwas zu forsch. Dann stieß sie gegen das Auto, man konnte es hören“, sagt der 70-Jährige. Die Frau sei dann ausgestiegen und habe den Schaden begutachtet. „Man muss blind sein, wenn man diesen nicht gesehen hat“, sagt der Rentner.

Der Halter des touchierten Wagens hat in der Folge eine Stunde gewartet und versucht, die Schuldige zu finden. „Dann habe ich die Polizei gerufen“, so der 59-Jährige. Neben einer Delle im Kennzeichen habe sein Auto an der gesamten Frontschürze Schaden genommen. 2.200 Euro habe er an Reparaturkosten zahlen müssen - diese wurden aber von der Versicherung übernommen. „Ich habe keine Forderungen mehr“, sagt der Geschädigte.

Trotz Ungereimtheiten: Angeklagte erhält wegen Unfallflucht 600 Euro Strafe

Jedoch gibt es Ungereimtheiten. Der Geschädigte und der Zeuge des Unfalls erzählen zwar haargenau die gleiche Geschichte, geben aber unterschiedliche Uhrzeiten an. Auch will der 70-Jährige eine brünette Frau erkannt haben, die Angeklagte ist aber blond. All das spielt für das Gericht keine Rolle, weil die Frau am Tattag gegenüber der Polizei ein Geständnis abgelegt hat und zwar als sie nach einem Arztbesuch wieder zurück zu ihrem Fahrzeug kam und dort die Polizei gerade dabei war, den Sachverhalt aufzunehmen.

„Sie hat gesagt, dass sie den Schaden an dem Auto bemerkt hat, dachte aber, dass es sich um einen Altschaden handelt“, erklärt die Polizistin, die die Angeklagte vor Ort vernahm, dem Gericht. Die 42-Jährige selbst äußert sich die gesamte Verhandlung über kein einziges Mal zu den Vorwürfen. Sie muss wegen der Unfallflucht 600 Euro Strafe zahlen. Ihren Führerschein, den sie im Februar abgeben musste, bekommt sie frühstens in neun Monaten wieder. (mz)