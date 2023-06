Weißenfels - Regelmäßig ein kleines Gläschen Wein - das ist nur eins von vielen Dingen, die Ingeborg Karger rüstig und fit halten. „Vielmehr ist es wohl meine rheinische Frohnatur“, lacht die Weißenfelserin, die am Sonntag ihren 100. Geburtstag feierte. „Denn meine Mutter stammt aus dem Rheingau und ihre Fröhlichkeit habe ich geerbt.“ Ingeborg Karger selbst kam als Jüngste von fünf Kindern in Weißenfels zu Welt. „Mein Vater stammte aus Wählitz und betrieb in der Weißenfelser Schlossgasse eine Klempnerei“, erinnert sie sich. „Wir wohnten damals in der Kleinen

Burgstraße und als Kind besuchte ich zunächst die Beuditzschule.“ Später lernte Karger auf dem Lyzeum, eine Mädchenschule, die sich im heutigen Polizeirevier in der Langendorfer Straße befand.“