Weißenfelserin feierte ihren 100. Geburtstag

Weissenfels/MZ - Andächtig blättert Marie Hummel in einem Malbuch. Für kurze Zeit vergisst sie den Trubel des besonderen Tages: An diesem Mittwoch ist die Weißenfelserin 100 Jahre alt geworden. Enkelin Julia Radszuwill hat ihrer Oma, um die sie sich liebevoll kümmert, ein Buch voller Mandalas, der beliebten Formen und Muster zum Ausmalen für Erwachsene, geschenkt.

„Ich male gern aus“, erzählt die Jubilarin an der Geburtstagstafel im Hotel „Güldene Berge“. Bis heute lebt sie in ihrer eigenen Wohnung auf dem Weißenfelser Kugelberg. In ihrer Heimatstadt, in der sie viele Jahre ihres langen Lebens verbracht hat. Geboren in Oldenburg in Holstein kommt sie 1926 an die Saale, geht von 1927 bis 1935 in die Bergschule. „Mutter ist gern geschwommen, war sogar Rettungsschwimmerin“, erzählt Tochter Christine Hummel, was aus jener Zeit überliefert ist.

Weißenfelserin feierte 100. Geburtstag und liest bis heute Zeitung

Später lernt Marie Hummel Köchin im „Mutigen Ritter“ in Bad Kösen. „Mutter konnte wunderbar kochen“, weiß die 65-jährige Tochter. Während des Krieges arbeitet Marie Hummel als Pflegerin in einer Lungenheilstätte in Chemnitz, heiratet 1947 ihren Ehemann Ernst. „Wir hatten wunderschöne Jahre mit Haus und Garten in Langendorf“, erzählt die Tochter. Ein Jahr vor der Wende siedelt die Familie jedoch nach Baunatal in den Westen über. Erst 2009 kehren sie nach Weißenfels zurück. Im selben Jahr stirbt Marie Hummels Ehemann.

Bis heute liest die betagte Dame jeden Tag die Zeitung, kümmert sich in ihrer Wohnung noch um Vieles selbst. Freut sich über vier Enkel und drei Urenkel. Sie malt Mandalas aus und schaut gern Natur- und Tierfilme. Krimis dagegen seien nicht so ihre Welt, erzählt sie an der Kaffeetafel, an der auch der stellvertretende Oberbürgermeister Andreas Bischoff Glückwünsche überbringt. „Ich gehe jeden Abend zufrieden ins Bett“, sagt die Seniorin und freut sich einfach über ihren besonderen Tag.