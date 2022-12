Weißenfelserin feiert Weihnachten mit Heu unter dem Tischtuch

Gosia Gomolka hat ihre polnischen Bräuche am Heiligabend nicht vergessen. Die Weißenfelserin erzählt, was sich hinter den Traditionen verbirgt.

Weissenfels/MZ - „Das ist für mich das schönste Fest im Jahr“, sagt Gosia Gomolka. Die Weißenfelserin, die seit 2010 in Deutschland lebt, meint den Heiligen Abend. Die gebürtige Polin ist zwar in Weißenfels zu Hause. Die zweifache Mutter hat aber ihre Traditionen aus der 1.000 Kilometer entfernten Heimat Zamosc nicht vergessen. Sie weiß auch von vielen Hintergründen der Bräuche, die es an Weihnachten in ihrer Familie gibt.