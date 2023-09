Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Es riecht noch immer nach Fisch. Doch in dem großen Raum in der Jüdenstraße 3, einst eine Fischhalle, stehen am Samstagvormittag rund zwanzig gebrauchte Fahrräder. Zahlreiche Neugierige begutachten im Halbdunkel die Drahtesel, die irgendwann im Fundbüro der Stadt gelandet sind und nun versteigert werden sollen.