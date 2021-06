Weißenfelser wird wegen Kindesmissbrauch verurteilt

Weissenfels - Ein 51-jähriger Weißenfelser ist am Dienstag vor dem Landgericht in Halle wegen schweren sexuellen Missbrauchs und dem Anfertigen von Kinderpornografie in mehreren Fällen zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von sieben Jahren und drei Monaten verurteilt worden.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der gelernte Dachdecker über Jahre an der minderjährigen Tochter seiner einstigen Lebensgefährtin vergangen hat. Der Verurteilte hatte die Taten bereits Ende vergangener Woche in einer von seinem Verteidiger vorgelesenen Erklärung eingestanden. Die Taten haben überwiegend in der gemeinsamen Wohnung in Weißenfels stattgefunden.

Weißenfelser missbrauchte zehnjährige Tochter seiner Lebensgefährtin

Das Kind war gerade zehn Jahre alt, als der damalige Lebenspartner ihrer Mutter sie erstmals animierte, ihn sexuell zu berühren. Dem Verurteilten gelang es anschließend, das Mädchen so gefügig zu machen, dass es für dieses schon normal war, dass er an ihr sexuelle Handlungen vornahm oder sie an ihm.

Der 51-Jährige machte sich dabei unter anderem zunutze, dass die Minderjährige gerne sein Smartphone nutzen wollte, um Videos im Internet zu schauen. Im Gegenzug verlangte er kinderpornografische Aufnahmen oder sexuelle Handlungen. Der Verurteilte trägt nun die Kosten des Verfahrens, erläutert das Gericht. Einschließlich der notwendigen Auslagen der Nebenklägerin. (mz)