Weißenfelser wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern in 23 Fällen angeklagt

Der Weißenfelser ist in Handschellen und Fußfessel in den Saal 123 des Landgerichts in Halle geführt worden. (Symbolbild)

Weißenfels - Seine Scham ist nicht zu übersehen. Obwohl Mund und Nase durch eine medizinische Maske bedeckt sind, versteckt der 51-jährige Weißenfelser im Gerichtssaal auch noch seine Augen und seine Stirn mit beiden Händen. Der Weißenfelser ist in Handschellen und Fußfessel in den Saal 123 des Landgerichts in Halle geführt worden, wo bereits ein Fernsehteam auf ihn wartet. Wegen sexuellen Missbrauchs an Kindern in 23 Fällen wurde dem Zopfträger am vergangenen Freitag der Prozess gemacht. Viele seiner Taten soll er selbst mit einem Handy dokumentiert haben.

Weißenfelser verging sich über Jahre an Tochter von Lebensgefährtin

Zu den Vorwürfen gegen ihn hat sich der Weißenfelser im Vorfeld nicht geäußert. Und auch am ersten Verhandlungstag wird er schweigen. Dafür listet die Staatsanwaltschaft schonungslos auf, wie sich der Angeklagte über Jahre immer wieder an einer Tochter seiner Lebensgefährtin vergangen haben soll. Das Kind ist zehn Jahre alt, als er es das erste Mal animiert, ihn sexuell zu berühren. Die Ausführungen, wie er sich an dem Mädchen vergangen hat, und dieses umgekehrt für seinen Lustgewinn missbrauchte, sind nur schwer zu ertragen.

Es gelang ihm, das Mädchen so gefügig zu machen, dass es für dieses schon normal war, dass er an ihr sexuelle Handlungen vornahm oder sie an ihm - zu diesem Fazit kommt die Vertreterin der Staatsanwaltschaft. Gleiches gilt für die dabei angefertigten Aufnahmen mit dem Handy des Angeklagten. Mehr als drei Jahre lang blieb der Missbrauch offenbar unentdeckt. Wie das Martyrium des Mädchens schließlich endete, kommt vor Gericht nicht zur Sprache.

Weißenfelser schreibt völlig enthemmte Nachrichten über sexuelle Praktiken

Deutlich aber wird anhand der Ausführungen der Staatsanwaltschaft, dass der Angeklagte bei seinen Taten die von Anfang an überschrittene Grenze immer weiter ausdehnte. Auch aus Nachrichten von ihm an die damals 13-Jährige im November vergangenen Jahres wird zitiert. Völlig enthemmt äußert er darin gegenüber der Minderjährigen, welche sexuellen Praktiken er mit ihr ausleben will.

Der Vorsitzende Richter spricht von heftigen Vorwürfen gegen den Angeklagten. Die offenbar auch er für stichhaltig hält. Denn Auswertungen von Bildern auf technischen Geräten des 51-jährigen Weißenfelsers würden belegen, was ihm da vorgeworfen wird. Hinzu kämen die Aussagen der geschädigten Familie, die „mehr als einen dringenden Verdacht hätte“, so der Richter.

Richter will mit „offenen Verhandlungsweise“ Familie des Opfers schützen

Neun bis zehn Jahre Haft könnte die Staatsanwaltschaft fordern, erläutert der Richter dem Angeklagten dessen Lage. Gestehe er die ihm vorgeworfenen Taten, könnte sich das für ihn um bis zu zwei Jahre strafmildernd auswirken. Die Entscheidung liege bei ihm, sagt der Richter in Richtung des Weißenfelsers, der sich momentan in Untersuchungshaft befindet. „Ehrlich, die Beweislage ist nicht so doll für sie“, schiebt er nach.

Dem Richter hat bei dieser selbst erklärten „offenen Verhandlungsweise“ nicht nur die Interessen des Angeklagten im Blick. Er ist nach eigener Darstellung auch um das Wohl der geschädigten Familie besorgt, welcher er eine Befragung vor Gericht sehr gerne ersparen würde. „Denn die haben sicherlich einen psychischen Schaden davongetragen, den wir nicht vertiefen lassen sollten“, erklärt der Richter wörtlich im Saal.

Angeklagter Weißenfelser muss sich bis Ende Mai entscheiden

Ein weiterer Vorteil eines denkbaren Geständnisses - auch die Aufnahmen, worauf die Vorwürfe gegen den Weißenfelser maßgeblich gründen, müssten dann aus Sicht des Gerichts nicht mehr in der öffentlichen Verhandlung in Augenschein genommen werden. Der Angeklagte hat nun bis Ende Mai Zeit, über die Worte des Richters nachzudenken und sich mit seinem Verteidiger zu entscheiden, ob er Geständnis ablegen wird.

„Sie kommen ja wieder raus“, gibt der Richter dem bisher offenbar nicht vorbestraften Angeklagten für dessen Abwägungsprozess noch mit auf den Weg. Eine vorzeitige Haftentlassung, daran lässt der Richter aber keinen Zweifel, setze eine sozialtherapeutische Betreuung und ein positives Gutachten voraus. (mz)