Weißenfelser wegen Hehlerei angeklagt: Ein Fundstück aus dem Abrisshaus?

Hat ein 28-jähriger Mann aus Weißenfels wissentlich versucht, ein in Naumburg gestohlenes Fahrrad im Internet zu Geld zu machen? Dazu läuft derzeit am Weißenfelser Amtsgericht ein Strafverfahren. Die Staatsanwaltschaft wirft dem unter Bewährung stehenden Hartz-IV-Empfänger genau das vor. Die Anklagebehörde unterstellt ihm sogar, das Rad der Marke Bulls im Wert von rund 500 Euro möglicherweise selbst geklaut zu haben.

Kaufvertrag verschwunden

Das aber bestreitet der Angeklagte. Zwar räumt er ein, das Rad im Internet für 500 Euro zum Kauf angeboten zu haben. Doch geklaut habe er es nicht. Ein alter Bekannter habe es ihm einige Monate zuvor für 250 Euro verkauft. „Er musste eine Strafe zahlen und ihm drohte Erzwingungshaft“, berichtet der Angeklagte über die vermeintliche Not des Verkäufers. Der soll gegenüber ihm behauptet haben, das schmucke Rad zuvor in einem Abrisshaus gefunden zu haben.

Einen mit dem alten Bekannten abgeschlossenen Kaufvertrag finde er aber leider nicht mehr, sagte der Angeklagte im Zeugenstand aus. Immerhin gibt er in der Verhandlung erstmals den Namen des angeblichen Verkäufers preis und auch dessen ehemalige Anschrift in der Weißenfelser Leopold-Kell-Straße.

„Ihre Geschichte hat einige Ecken und Kanten, die es schwer machen, ihnen zu glauben“

„Ihre Geschichte hat einige Ecken und Kanten, die es schwer machen, ihnen zu glauben“, kommentiert die Richterin, was sie in der Verhandlung zu hören bekommt. Dubios ist etwa, dass der Angeklagte einen Kaufinteressenten bezüglich der Herkunft des Rades angelogen hat. Dem hat er nämlich geschrieben, das Fahrrad in Dortmund gekauft zu haben. Und nicht - wie auf der Anklagebank behauptet - bei dem alten Bekannten. „Was hätte dagegen gesprochen, die Wahrheit zu sagen?“, fragt die Richterin. „Den Käufer geht es doch nichts an, wo ich das Rad herhabe“, kontert der Angeklagte.

Das Gericht will nun bei einem weiteren Verhandlungstermin den namentlich benannten alten Bekannten des Angeklagten vorladen, um dessen Variante zu hören. Eines aber ist klar: Plausibel erscheint der Richterin die bisherige Darstellung des Angeklagten nicht. Bei ihr jedenfalls würden nicht einfach alte Bekannte unvermittelt an der Tür klingeln und Fahrräder anbieten. Auch verstehe sie absolut nicht, warum der Angeklagte die falsche Rahmennummer des Rades angegeben hat, als er von einem Kaufinteressenten danach gefragt worden ist. Er habe eine andere Nummer für die Rahmennummer gehalten, so die Antwort des Angeklagten.

Richterin ist skeptisch

Allen Ungereimtheiten zum Trotz bleibt der 28-Jährige bei seiner Darstellung. „Wenn ich gewusst hätte, dass das Rad gestohlen ist und es dann im Internet hochlade, wäre ich ja schön blöd“, sagt er. Die Richterin überzeugt das nicht. „Ich finde ihre Geschichte nicht plausibel“, sagt sie offen heraus. Am nächsten Verhandlungstag soll der alte Bekannte zu Wort kommen, der das Rad im Abrisshaus gefunden haben will.

››Der Prozess wird am 6. Oktober fortgesetzt. (mz)