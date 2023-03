WEISSENFELS/MZ - Rund 140 Mitarbeiter des Weißenfelser Tönnies-Schlachthofs, die in der Export-Abteilung tätig sind, müssen bald an andere Tönnies-Standorte wechseln oder sich einen neuen Job suchen. Denn das Unternehmen habe sich „nach intensiven Diskussionen“ in der Geschäftsführung und dem Betriebsrat dazu entschieden, „Ende März vorerst die Abteilung Export-Verpackung für Asien zu schließen“, wie es mitteilt. Wer nicht an einen der anderen Standorte wechseln kann oder möchte, dem helfe Tönnies „bei der Suche nach einem neuen Arbeitgeber in der Region“. Hierzu stehe das Unternehmen im engen Kontakt mit der Arbeitsagentur, die frühzeitig in den Prozess eingebunden gewesen sei.

