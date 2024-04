Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Wie weiter mit dem Hallenbad? Diese Frage interessiert die Weißenfelser derzeit am meisten. Diesen Schluss lässt jedenfalls eine nicht repräsentative Umfrage der Stadt zu. Am Dienstag hatte Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) erstmals in dieser Form zu einer Bürgerinformation zu bewegenden Fragen in der Stadt eingeladen. Welche Themen genau besprochen werden, darüber konnten die Bürger Ende März eine Woche lang im Netz abstimmen. Die Kommune hatte 24 Themen zur Stadtentwicklung vorgeschlagen, aus denen die Bürger Favoriten auswählen konnten.